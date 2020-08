Ook Druivenkoers doet zelfde oproep als vele andere koersen met het oog op de coronamaatregelen

De Druivenkoers staat dit jaar op het programma op 29 augustus. Net als voor elke andere wielerwedstrijd is het dan de vraag: onder welke omstandigheden kan deze koers doorgaan? Liefst zien de organisatoren zo weinig mogelijk fans langs de kant van het parcours.

In normale tijden zou het ongetwijfeld omgekeerd zijn, maar in coronatijden gelden andere wetten. De organisatoren van de Druivenkoers roepen wielerliefhebbers op om niet af te zakken naar de wedstrijd. Ook organisaties van verschillende andere koersen in België deden al een soortgelijke oproep.

Wie zich toch niet kan houden en de drang voelt om de koers met zijn eigen ogen van aan de kant van de weg te aanschouwen, moet verplicht een mondmasker dragen. Ook dat is een maatregel die al bij andere wedstrijden werd ingevoerd.

GEEN FANS WELKOM AAN HELLINGEN, START EN AANKOMST

Sowieso zijn er echter geen supporters welkom op de hellingen. De start-en aankomstzone zal ook publieksvrij zijn. De Druivenkoers was in recente jaren de speeltuin van Jérôme Baugnies met drie zeges en ook Xandro Meurisse won een keertje. In 2019 won dan weer de Nederlander Arvid de Kleijn.