U23-youngsters van Lotto vol lof voor elkaar: "Steeds een groot talent geweest" en "Zijn slimheid onderscheidt hem"

Bij Lotto zetten ze in op talent verschillende categorieën: dames, beloften heren. Zeker bij de U23 bij de mannen zit wel wat potentieel bij elkaar en de meesten kunnen het ook goed met mekaar vinden. Viktor Verschaeve en Maxim Van Gils spreken alvast met lof voor mekaar.

Samen verwezenlijkten ze mooie dingen in de Tour de Savoie Mont Blanc. Ze zijn dus geschikt om elkaar wat beter voor te stellen aan de buitenwereld. Van Gils eindigde in Frankrijk derde in het algemeen klassement. "Het heeft er altijd al in gezeten en komt er nu helemaal uit. Maxim is steeds een groot talent geweest en is ook een leuke gast", zegt Verschaeve over Van Gils.

Die laatste lijkt ook een bepaalde evolutie te hebben doorgemaakt. "Het was in het verleden alleen dat hij domme fouten maakte of soms eens overmoedig was. De vorige jaren was hij soms enorm goed, zo goed dat hij mij eraf reed, en soms slecht was. Dat lijkt veranderd. Ik denk dat hij nu meer op zijn voeding let en er alles voor doet."

Verschaeve vindt het wel prettig om met hem in de voorlinie te koersen. "Hij is iemand waar we nog heel veel van gaan zien. Ik kan over Maxim geen slecht woord zeggen. Het is fijn dat iemand als hij het goed doet. Als je dan met twee vooraan zit, is het ook leuker koersen."

Van Gils heeft dan weer bewondering voor de sluwheid die Verschaeve geregeld aan de dag legt. "Viktor is een heel slimme coureur. Hij is heel nieuwsgierig. Hij is iemand die alles weet. Als het bijvoorbeeld over recuperatie gaat, kan je bij Viktor terecht. Hij kan daar van alles over vertellen. Hij is heel verstandig."

Het constante meedenken, samen met zijn fysieke capaciteiten als renner, vormen het totaalpakket bij Verschaeve. "Als Viktor op kop zit in een afdaling, kan hij een gigantisch verschil maken. Hij is ook een sterke renner, maar vooral slim. Zijn slimheid onderscheidt hem van de rest."