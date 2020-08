Ook selectie Jumbo-Visma onthoofd: geen Steven Kruijswijk in Tour de France

Na een valpartij in het Critérium du Dauphiné raakt Steven Kruijswijk niet op tijd fit om deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk. De derde van vorig jaar maakte deel uit van de drietand van Jumbo-Visma, maar de ploeg zal een andere strategie moeten bedenken.

"Tot mijn grote teleurstelling kan ik niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk wegens een breuk in mijn schouder. Ik ga me nu focussen op mijn herstel en dan zal ik me richten op de GIro als nieuw doel dit seizoen. Ik wens het team veel succes in de Tour", is de boodschap van Steven Kruijswijk.

Met Roglic en Dumoulin blijven nog twee speerpunten over bij Jumbo-Visma. Al is Dumoulin nog zeker niet in topvorm en kwam Roglic ook ten val in de Dauphiné.

"Steven heeft de afgelopen maanden alles gedaan wat hij kon om klaar te zijn over de Tour-start. Hij zat perfect op schema maar topsport is zwaar", vertelt ploegleider Merijn Zeeman.

De plaats van Kruijswijk wordt ingenomen door Noors kampioen Amund Grondahl Jansen.