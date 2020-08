Plaveit blessure van Kruijswijk de weg naar de groene trui voor Wout van Aert?

Wout van Aert in de groene trui, krijgen we dat in de komende Tour de France nogmaals te zien? Door het uitvallen van Steven Kruijswijk lijken de kansen alleszins groter te worden.

In de Tour-selectie van Jumbo-Visma zaten met Roglic, Dumoulin en Kruijswijk drie klassementsmannen. Daaronder waren er met Gesink, Kuss en George Bennett drie knechten voor in de bergen. Van Aert en Martin moesten knechten op het vlakke. Indieni mogelijk, zou van Aert wel eens zijn eigen kans mogen gaan zoals in de openingsetappe van de Dauphiné. Maar elke dag voor groen strijden? Dat zat er niet in.

Minder knechten nodig?

Maar nu is er een kopman minder, dus een renner minder om te beschermen op het vlakke voor van Aert en Martin. Daar komt nog eens bij dat Roglic zich de afgelopen weken meer getoond heeft dan Tom Dumoulin. De Nederlander komt terug van een lange blessure en is nog niet aan zijn topniveau.

Misschien blijft na enkele dagen enkel Roglic nog over als kopman? En ga je dan als ploegleiding Wout van Aert de kans ontzeggen om mee te spurten en een gooi te doen naar de groene trui als er 6 andere renners in dienst zijn? Hoogstwaarschijnlijk niet.

Grondahl Jansen

Bovendien is de vervanger van Kruijswijk, Noors kampioen Amund Grondahl Jansen, zeker en vast geen klimmer. De 26-jarige bonkige Noor is eerder een type zoals van Aert, maar dan van een iets lager niveau. Misschien is dit wel een sllimme zet van de ploegleiding om van Aert in een vrije rol te werken. Er is een kopman minder, maar er komt wel een extra knecht bij. Het zou dus heel goed kunnen dat van Aert vanaf etappe 1 vol voor groen zal gaan, en wie weet tot in Parijs.