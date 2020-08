AG2R-renner test positief, ploeg haalt meteen 3 renners uit koers in Frankrijk

Bij AG2R heeft de Amerikaanse renner Larry Warbasse positief getest op het coronavirus. Warbasse reed vorige zaterdag nog de Ronde van Lombardije.

De Franse ploeg laat weten dat Warbasse geen symptomen heeft en positief is bevonden na een routinecontrole. Aangezien Warbasse zaterdag nog aan de start stond van de Ronde van Lombardije, heeft AG2R besloten om drie renners uit de Ronde van de Limousin te halen. Geoffrey Bouchard, Axel Domont en Ben Gastauer zijn nu actief in Frankrijk maar behoorden zaterdag ook tot de selectie van AG2R in Lombardije.

Ook voor de Franse selectie op het EK komende zondag zijn er gevolgen want Domont, Bouchard en Champoussin kunnen zondag niet van start gaan door de positieve test van Warbasse.

Na Hugo Houle is Warbasse de tweede renner op korte tijd die positief heeft getest op het coronavirus. Houle testte positief vóór de Ronde van Lombardije en kon het Italiaanse monument niet rijden.