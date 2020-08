Benoot ziet andere ploegmakker meegaan naar de Tour, ook drie contractverlengingen bij Sunweb

Druk dagje bij Sunweb, de ploeg van Tiesj Benoot. Die zal straks in de Ronde van Frankrijk voor de aanval kiezen. Voorts legt de ploeg zich ook nadrukkelijk toe op de sprint. In het kader daarvan werd de Tourselectie nog gewijzigd en verlengden drie renners hun contract.

De renners met wie Sunweb langer in zee gaat zijn sprinterstalenten Cees Bol, Alberto Dainese en Nils Eekhoff. Nederlanders Bol en Eekhoff hebben hun handtekening gezet onder een overeenkomst tot 2022. Dainese ligt nog langer vast en blijft zeker tot 2023.

Bol zit ook in de selectie voor de Tour. Om tot een betere sprinttrein in dienst van hem te komen, hebben ze bij Sunweb besloten om Casper Pedersen mee te nemen. Jasha Sütterlin moet zijn plaatsje zo alsnog inleveren. "Sinds de herstart hebben we gezien dat er minder controle is in het peloton. In theorie betekent dit dat de kansen op een sprint verhogen", verklaart trainer Matt Winston de genomen beslissing.

Het zijn natuurlijk niet enkel de sprints waar Sunweb op mikt. "Terwijl blijven we ook met ontsnappingen gaan met renners als Tiesj Benoot, Søren Kragh Andersen en Marc Hirschi. We hebben er vertrouwen in dat dit onze kansen op een ritzege doet toenemen." Nog niet genoemd, maar ook in de Tourselectie: Nikias Arndt, Joris Nieuwenhuis en Nicolas Roche.