De Jungels-hegemonie is nog niet ten einde: een nieuwe nationale tijdrittitel

Bob Jungels zal ook tijdens zijn laatste maanden bij Deceuninck-Quick.Step in het tijdrijden de trui van Luxemburgs kampioen mogen aantrekken. Een verrassing is dat hoegenaamd niet. Jungels is al voor de zesde keer nationaal tijdritkampioen.

Niet enkel in België, maar ook in Luxemburg streden ze dus om de tijdrittitel. Bob Jungels begon als uitgesproken favoriet. Jungels had de twee vorige jaren gewonnen en had in zeven jaar tijd al liefst vijf titels verzameld. Op het 21 kilometer lange parcours, met twee klimmetjes, was hij ook dit jaar de sterkste.

Jungels zette al de beste tussentijd neer en trok zijn inspanning vervolgens door tot aan de finish. Daar had hij een marge van meer dan 40 seconden op Alex Kirsch, de nummer twee, en op bronzen medaillewinnaar Kevin Geniets. Toch een ruim verschil op een parcours van die lengte. Jungels is in Luxemburg voorlopig niet van de troon te stoten.