Het vreemde aan de niet-Tourselectie van Dylan Teuns

Geen Tour de France zowaar voor Dylan Teuns. Ongetwijfeld een grote teleurstelling voor de man uit Diest. Houdt zijn niet-selectie überhaupt enige steek? Ergens wel, maar er zijn meer redenen om het vreemd te vinden.

Wat ze bij Bahrein kunnen aanvoeren als reden om hem niet mee te nemen, is enkel zijn huidige vorm. In de Dauphiné kon Teuns nooit meedoen voor de prijzen, terwijl hij zich daar vorig jaar wel onderscheidde met een ritzege en een goede eindklassering. Moest dat dan per se opnieuw? Daarover kan gediscussieerd worden, maar ploegen nemen geen risico. Dat zag je ook aan de selectie van een ploeg als Ineos.

Op de Tour moet het er echt wel op zijn. Het is altijd het wielerevent van het jaar, maar dit jaar nog meer met het plaatsvinden van het WK dat onzeker is en wie weet welke wedstrijden vallen er nog weg. Het blijft wel een vreemd gegeven dat Teuns niet mee mag naar de Tour. Bahrein zet in op het kopmanschap van Landa, maar Teuns heeft zeker wel de intrinsieke kwaliteiten om de Spanjaard mooie diensten te bewijzen.

STERKE GROTE RONDEN ACHTER DE RUG

Zo veel renners zijn er toch ook niet die het in zich hebben om te scoren in de grote ronde. Dat deed Teuns vorig jaar wel al met een ritzege en een top vijf. In 2018 reed hij dan weer een erg sterke Vuelta, waarin hij meerdere malen in de buurt kwam van een etappezege.

Bovendien zou het tot een terugkeer komen naar de plek waar Teuns zijn fenomenale Tourritzege behaalde, La Planche des Belles Filles. Het had op voorhand al uitkijken geweest of hij daar tot een nieuwe stunt in staat was. Als dat niet kon wegens de ploegtactiek, had Landa tenminste al een man bij zich die het vertrouwen heeft om daar sterk te presteren.

GEEN RUIMTE VOOR SENTIMENT

Jammer, maar helaas: geen ruimte voor sentiment in de koers. La Planche des Belles Filles of niet: dat heeft de beslissing bij Bahrein niet beïnvloed. Het vreemdste van al is eigenlijk nog dat Teuns drie weken geleden zijn contract bij de ploeg verlengd heeft.

Wanneer renner en ploeg zo'n nieuwe verbintenis aangaan, mag toch verwacht worden dat ze ook over het sportieve op dezelfde lijn zitten. Bovendien was die contractverlenging ook ergens een teken van loyaliteit vanwege Teuns richting de ploeg, want hij had ook de optie om andere oorden op te zoeken. Enkele weken nadien valt hij uit de boot. Bizar toch.