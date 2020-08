Deceuninck-Quick.Step heeft de zilveren medaillewinnaar in Italië, titel is voor Giacomo Nizzolo

In Italië was het ei zo na een renner van Deceuninck-Quick.Step die de nationale driekleur kon binnenhalen. Aan de aankomst moest een groepje met favorieten spurten voor de zege. Ballerini deed een gooi naar de kampioenentrui, maar Nizzolo was nog sneller.

In de groep der favorieten zaten in de finale nog kandidaat-kampioenen genoeg. Wat onder andere opviel is dat de jonge Andrea Bagioli, de neoprof van Deceuninck-Quick.Step, een sterke koers reed. Vincenzo Nibali plaatste nog een aanval in de slotkilometer, maar Oss bracht de anderen terug.

Er zaten nog een paar rappe mannen in de groep en er moest dus toch nog gespurt worden. Zo kon Giacomo Nizzolo van NTT zijn sprintersbenen nog aanspreken en Italiaans kampioen worden. Davide Ballerini, onlangs nog goed voor een ritzege in de Ronde van Polen, moest vrede nemen met een tweede plaats. Brons was voor Sonny Colbrelli.