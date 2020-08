Tijdsschema wel zéér strak in Plouay: Jasper De Plus bij debuut te laat op startpodium

Jasper De Plus zal zijn debuut op het EK tijdrijden bij de profs niet snel vergeten. De 20-jarige De Plus werd opgeroepen als vervanger van Remco Evenepoel. Op het EK in Plouay was er wel weinig speelruimte. De Plus geraakte zelfs niet op tijd op het startpodium.

Alle tijdritten moesten op één dag afgewerkt worden. De deelnemers in de ene categorie waren nog maar juist binnen, of de andere categorie moest al van start gaan. Renners en rensters vertrokken ook al om de minuut. Dat zorgde ervoor dat in verschillende categorieën deelnemers werden ingehaald door een renner of renster die later vertrokken was.

NERVOSITEIT

Bij Jasper De Plus moest dan ook vlak voor zijn vertrek zijn fiets nog eens gecontroleerd worden. De jongeman, die in andere wedstrijden in ploegverband uitkomt voor Circus-Wanty Gobert, werd er behoorlijk nerveus van en trachtte de controleur duidelijk te maken dat hij moest vertrekken.

Het was niet evident om waar te nemen of De Plus nog op tijd vertrokken was, maar dat hij niet op tijd op het startpodium stond voor het aftellen van de seconden, was wel een feit. De Plus werd met een gemiddelde van 45,714 kilometer per uur negentiende op het EK tijdrijden.