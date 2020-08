Verbrugghe tevreden over brede selectie en noemt Mathieu van der Poel grote favoriet in EK-wegrit: "Hij is een topper"

Nu alle tijdritten zijn afgewerkt, is het op naar de wegritten op het EK wegwielrennen. Met Van der Poel als grote favoriet bij de profs, althans volgens de Belgische bondscoach Rik Verbrugghe. Die hoopt hem te kunnen bekampen met een team dat sterk is in de breedte.

Voor Verbrugghe staat het buiten kijf dat Van der Poel vooraf de meeste sterren achter zijn naam mag krijgen. "Hij is een topper. Hij is de te kloppen man." In de Italiaanse klassiekers gaf de Nederlander nog niet meteen blijk van een hoogvorm. "Er waren misschien een paar koersen waar hij niet echt mee was voorin. Ik weet hoe goed hij is. Het is niet omdat je eens in een koers tiende of achtste eindigt, dat je niet goed bent. Je moet er zijn, hé."

Ondertussen is Van der Poel natuurlijk wel Nederlands kampioen geworden op de weg. Afwachten of daar meteen een Europese titel bijkomt. Of is het goud voor een Belg weggelegd? "We hebben een mooie selectie. Niemand steekt er bovenuit, maar we zijn wel sterk in de breedte, zoals bijna altijd bij de Belgen."

BLIJ MET TOELATING VAN PLOEGEN

Met mannen als Naesen, Philipsen, Stuyven, Van Avermaet en Vanmarcke moet ons land zeker een mooie koers kunnen rijden. "We hebben ook geluk dat de ploegen die jongens toelating gegeven hebben om deel te nemen." Had Verbrugghe daar schrik voor? Zeker. De kalender is zo druk. De dag voor het EK gaat een koers in Plouay door", verwijst de bondscoach naar de Bretagne Classic.

"Het lag ook moeilijk door de Tourstart", vervolgt Verbrugghe. "Dat de ploegen toch deze renners vrijgegeven hebben, daar ben ik tevreden over. "