Victor Campenaerts behaalt bronzen medaille op EK tijdrijden, Zwitserse specialist volgt Evenepoel op

Victor Campenaerts was onze grote hoop om dit jaar Europees kampioen tijdrijden te worden, een titel die vorig jaar aan Remco Evenepoel toebehoorde. Campenaerts deed wel mee voor de prijzen, maar moest genoegen nemen met brons. Het was Küng die Evenepoel wist op te volgen.

Toen Campenaerts aan het tussenpunt passeerde, was hij bijna vier seconden trager dan Rémi Cavagna, die pas nog Frans kampioen tijdrijden is geworden. Küng deed daar wel zes seconden af van de tijd van Cavagna. De Zwitser is toch ook een specialist en had daar dus een marge van tien seconden op Campenaerts, die in derde positie lag.

Geen evidentie om dat nog goed te maken, maar een klein beetje hoop op een nieuwe Europese titel voor Campenaerts was er nog wel. Het bleef speelbaar, mits het rijden van een sterk tweede gedeelte. Jasper De Plus, de vervanger van Remco Evenepoel, zette aan de finish een tijd neer van 33'36". Op dat moment de vijfde tijd, maar er moest natuurlijk nog heel wat volk arriveren.

VERSCHIL CAVAGNA-CAMPENAERTS BLIJFT

Campenaerts was wel op dreef, want hij haalde de voor hem gestarte Jan Barta en Claudio Imhof in. Cavagna klokte af op een tijd van 30'35". De vraag was dan: kon Campenaerts daar onder duiken? Het antwoord was helaas negatief. Ook aan de aankomst waren er nog altijd die vier tellen verschil tussen Campenaerts en Cavagna.

Küng deed er wel nog een flink stuk af, 17 seconden welbepaald, en werd Europees kampioen. Zilver was dus voor Cavagna en brons voor Campenaerts.