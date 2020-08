Victor Campenaerts klaar voor EK tijdrijden: "Met de benen van Koksijde zal ik er niet ver af zijn"

Deze middag staat het EK tijdrijden op het programma. Voor ons land zullen Victor Campenaerts en Jasper De Plus deelnemen. Campenaerts is één van de favorieten om de zege binnen te halen.

Victor Campenaerts zelf wil uiteraard ook vol voor de gouden medaille gaan. "Brons zou geen meerwaarde meer zijn. Hier is niemand van hetzelfde niveau als Wout van Aert, dus met de benen die ik in Koksijde had, zal ik er niet ver af zijn", aldus Campenaerts in een interview bij Het Laatste Nieuws.

Jasper De Plus is dan weer zeer tevreden met de kans die hij krijgt. "Ik ben dankbaar dat ik hier ervaring mag opdoen. Ik ga mijn best doen en ik wil genieten van dit moment", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.