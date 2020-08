Deceuninck-Quick-Step neemt twee Belgen mee naar Tour de France, Alaphilippe is de kopman

Julian Alaphilippe is dit jaar opnieuw de kopman bij Deceuninck-Quick-Step in de Tour de France. De Fransman was vorig seizoen zeer lang de drager van de gele trui, maar uiteindelijk moest hij tevreden zijn met de vijfde plaats.

Voor de massasprints kijken ze bij Deceuninck-Quick-Step naar de Ier Sam Bennett. Ook kersvers Deens kampioen Kasper Asgreen, Bob Jungels, Michael Mørkøv, Zdeněk Štybar en de twee Belgen Tim Declercq en Dries Devenyns zijn van de partij.

