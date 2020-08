Geen Tour de France voor Julien Vermote, Guillaume Martin kopman bij Cofidis

Guillaume Martin deed het uitstekend in de Dauphiné en hij zou uiteindelijk zelfs op de derde plaats eindigen in het algemeen klassement. De Franse klimmer zal dan ook met heel wat vertrouwen afzakken naar de Tour de France.

Cofidis kan op verschillende fronten meedoen, want naast Guillaume Martin is ook Elia Viviani van de partij. Hij zal zijn kans mogen wagen in de massasprints. Ook Jesús Herrada López, Christophe Laporte, Nicolas Edet, Anthony Perez, Simone Consonni en Pierre-luc Périchon zitten in de selectie. Onze landgenoot Julien Vermote is er dus niet bij.

No Tour de France, but wishing my teammates @TeamCOFIDIS all the best for the next 3 weeks! Tomorrow we’ve already another race 💪🏼 #Plouay #BretagneClassic 📸@PaulineBallet pic.twitter.com/UF0WyLAXVm