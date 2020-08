Lizzie Deignan zeer tevreden met overwinning: "Eindelijk het geluk aan onze kant"

Lizzie Deignan heeft vandaag voor de derde keer in haar carrière de GP Plouay op haar naam gezet. De Britse was in de sprint sneller dan haar landgenote Lizzy Banks. Deignan was uiteraard zeer tevreden met haar overwinning.

Lizzie Deignan rijdt voor Trek-Segafredo en ze was na de wedstrijd opgelucht. "Uiteraard ben ik zeer tevreden met deze overwinning. Het was voor iedereen moeilijk in het begin van dit seizoen en we hebben nog niet veel geluk gehad in de eerste wedstrijden. Het is duidelijk dat we een sterk team hebben en vandaag hadden we eindelijk het geluk aan onze kant", aldus Deignan. De GP Plouay lijkt Deignan wel te liggen. De Britse kon er nu al 3 keer winnen. "Het is een geweldige wedstrijd en ik lijk het hier altijd goed te doen. De regen was een extra bonus. Ik ben zeer blij en dankbaar voor het feit dat het team zo hard heeft gewerkt."

