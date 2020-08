Wielrenners willen dat ASO Col de Turini proper maken

Het peloton wil dat ASO Col de Turini opkuist, vooraleer ze daar van start gaan.

Net zoals in de Dauphiné ligt er heel wat grind in de afdaling. Toen kwam Steven Kruijswijk pijnlijk ten val, waardoor hij de Tour de France moet missen. Om dat te voorkomen hebben de renners een brief gestuurd naar organisatie ASO.

Die moeten de grindwegen eerst opkuisen, vooraleer het peloton er wil overrijden.

De renners hebben voorlopig nog geen reactie gekregen van organisatie ASO, maar ze zouden weigeren aan de start te komen als er niet gebeurt.