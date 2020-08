Annemiek van Vleuten maakt het werk van de oranje armada af: "We hadden een dreamteam"

Zelfs voor een superkampioene als Van Vleuten was het tegen de limiet aan, maar ze heeft het toch maar weer eens geklaard. Van Vleuten is Europees kampioene en heeft zo haar palmares nog wat opgesmukt.

De vrouwen maakte er een héérlijk wielerspektakel van. Het EK was een ware afvallingsrace. "Dankzij de Nederlandse ploeg", onderstreepte Annemiek van Vleuten in het flashinterview. "We hadden een dreamteam: acht supersterke meisjes. Ik was zo trots om met hen samen te rijden en op hoe we het samen gedaan hebben."

Van Vleuten was dus in de wolken met de Nederlandse aanpak. "Het was in ons voordeel om er een harde koers van te maken." De Europese titel had ze tot dusver nog niet op haar naam staan. "Dit was mijn eerste EK, daarom wou ik dit kampioenschap ook graag rijden."

Ik blijf genieten van het koersen

Zo veel mogelijk genieten van de koers: dat wil de winnares van het EK én WK nog doen. "Bij elke koers die georganiseerd kan worden, ben ik blij. Ik blijf genieten van het koersen. Ik hoop dat de volledige kalender afgewerkt kan worden."