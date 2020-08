Axel Merckx moet vechten voor het voortbestaan van zijn ploeg: "Het ziet er redelijk slecht uit"

Axel Merckx krijgt te maken met de mindere kant van het managen van het team. Zijn opleidingsploeg Hagens Berman Axeon moet vechten om te overleven. Er is dringend nood aan nieuwe financiële inbreng. Merckx ziet het voorlopig somber in.

Nieuwe sponsors voor de U23-ploeg zijn van harte welkom. Merckx zou zo'n 250 000 euro bij elkaar moeten krijgen om de kosten voor volgend seizoen te dragen. "Ik ga er geen doekjes om winden: het ziet er redelijk slecht uit", zegt de ex-wielrenner aan VeloNews. "Het breekt een beetje ons hart, maar we blijven weerbaar."

BEPERKT PROGRAMMA

Zijn er nog opties als dat geld niet bij mekaar geraapt kan worden? "We kunnen een meer beperkt programma rijden, wat zou kunnen inhouden dat we renners laten gaan en minder koersen rijden. Als we het niet op de juiste manier kunnen doen, dan moet je je afvragen: wat is het nut? Dan gaat het de jongens niet noodzakelijk helpen om zich te ontwikkelen."

Volgens Merckx is het van vitaal belang dat zijn renners in de toekomst ook de kansen krijgen die ze nu krijgen. "Ze moeten kunnen koersen in Europa. Ze moeten hun talent kunnen tonen."