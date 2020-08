BORA-hansgrohe heeft Tour de France-tenue voorgesteld

BORA-hansgrohe heeft een nieuwe tenue voorgesteld met het oog op de Tour de France. Zo zullen onder meer Peter Sagan en Emanuel Buchmann in een nieuw jasje te zien zijn. U kan de nieuwe tenue hieronder bekijken. Wat vinden jullie ervan?

🇫🇷 BORA-HANSGROHE TOUR DE FRANCE JERSEY! 🇫🇷



How good does our @LeTour jersey look!



Get yours here! 👉🏼 https://t.co/FKrDhPdf25



Read about the kit 👉🏼 https://t.co/6LoCqhkMDI@sportful #sportful #liveit #BandOfBrothers #TDF2020

📸: Christof Kreutzer & Chiara Redaschi pic.twitter.com/NUnHmCmvk6