Ploegen in de Tour halen opgelucht adem: geen terugkeer huiswaarts bij tweevoudig vermoeden van corona

Het is straks safety first in de Tour en eerder kwam de organisatie met een protocol waar ploegen toch van geschrokken zullen zijn. Een verplichte terugkeer huiswaarts dreigde bij sterke aanwijzingen van twee coronagevallen in de ploeg. Dat is inmiddels bijgesteld.

Verschillende teams waren er niet mee akkoord dat ze naar huis zouden moeten gaan als er positieve tests zouden worden afgelegd door twee leden binnen de ploeg. Die positieve tests zouden zelfs niet per se nodig zijn. Mits ernstige symptomen bij twee personen kon een ploeg al naar huis gestuurd worden. Die regel is nu uit het protocol van de ASO gehaald. Toch wel een belangrijke versoepeling. Recent zijn er ook een paar vals-positieve tests opgedoken. Teams willen natuurlijk niet uitgeschakeld worden door een fout bij zo'n test. Het zou ook een klassement onder voorbehoud geven, maar de ploegen hoeven dus geen schrik meer te hebben om snel uit koers genomen te worden.