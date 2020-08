Startplaats Nice is plots code rood: Tourstart komt echter niet in het gedrang

Het mooie Nice moet het decor worden voor de start van de Tour, maar kan het wel veilig? Dat is nu meer dan ooit de vraag, want het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor het departement Alpes-Maritimes aangepast.

Het advies voor die regio is nu: code rood. Ook Nice ligt in Alpes-Maritimes. Dat wil dus zeggen dat er niet naar Nice mag afgereisd worden... vanuit België. Ondertussen zijn de renners die starten aan de Ronde van Frankrijk nagenoeg allemaal wel al in Frankrijk.

VOOR FRANSE AUTORITEITEN NIETS VERANDERD

De start van de Tour komt dus niet in het gedrang. Tourorganisator ASO benadrukt in Het Laatste Nieuws dat er voor de Franse autoriteiten niets verandert is. Deze beslissing van de Belgische overheid heeft dus geen invloed op het al dan niet doorgaan van de Tour.

Bovendien weten we ondertussen dat de kleur van een bepaalde regio op korte tijd ook weer plots de andere kant kan opgaan.