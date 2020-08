Staat Wout van Aert zaterdagavond in het mooiste geel? "Het blijft de vraag of ik me zal mengen"

Wout van Aert heeft al meermaals benadrukt dat hij niet voor de groene trui gaat tijdens de Tour. Maar wat dan met het geel, dat voor de leiding in het klassement, dat nog net ietsje meer blinkt dan het geel van Jumbo-Visma? Na de eerste rit tenminste is dat een optie.

Van Aert liet tijdens zijn persmoment enigszins open of hij zaterdag in Nice gaat spurten of niet. "Die eerste rit wordt een hectische etappe, typisch voor de Tour. Ik ben een kanshebber in de sprint, maar het blijft de vraag of ik me zal mengen, de vraag is of ik wil."

Ze willen bij Jumbo-Visma die trui wel, zoveel is duidelijk. Maar het hoeft niet in Nice, wel in die andere Franse stad. "Geel in Parijs voor de ploeg is het doel", onderstreept Van Aert nog een keer. "De belangrijkste is om heelhuids door die eerste week te geraken."

Mijn taak is de kopmannen veilig over de streep te loodsen - Wout van Aert

Ook tijdens de openingsetappe is dat in principe de focus. "Mijn taak is zaterdag om de kopmannen veilig over de streep te loodsen, zonder dat ze tijdsverlies oplopen."