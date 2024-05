Ontdek hoe Cian Uijtdebroeks zich voorbereidde op verraderlijke graveletappe in de Giro

Voor witte trui Cian Uijtdebroeks staat er opnieuw een belangrijke dag op het programma. In de graveletappe van de Giro zal hij op zijn hoede zijn.

Cian Uijtdebroeks bleef de voorbije dagen uit de problemen en draagt nog altijd de witte jongerentrui. Vrijdag staat er een tijdrit van 40 kilometer op het programma, voor Uijtdebroeks een bijzonder lastige opdracht.

Donderdag staat er echter al een gevaarlijke graveletappe op het programma. Er staat wel maar 12 kilometer gravel op het programma, in de Strade Bianche moeten de renners meer dan 40 kilometer over gravel rijden.

Uijtdebroeks verkende graveletappe in de Giro

Uijtdebroeks is goed voorbereid op de gravelstroken. "Na Tirreno-Adriatico heb ik de rit al verkend. Het is veel draaien en keren, op en af, met plots steile, maar korte klimmetjes", zegt hij bij Sporza.

"Er zit niet zo heel veel gravel in, maar aan de andere kant is mechanische pech ook snel gebeurd op dat beetje gravel", is hij toch op zijn hoede. De jonge Belg verwacht dan ook dat het opnieuw opletten zal zijn.

"Het zal zeker wel ergens een rol spelen, maar het is afwachten hoe groot de verschillen zullen zijn. Ik verwacht vooral veel nervositeit en een slopende dag", besluit de witte trui nog.