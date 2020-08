Zéér ongelukkige EK-start voor Mixed Team Belgium: tempo Campenaerts te hoog voor De Plus, ook nog valpartij

Op het EK zijn ze inmiddels toe aan het Mixed Team Relay, helaas met een voor België niet al te schitterende rol. In de openingsronde liep het immers al behoorlijk mis. Niet iedereen kon het tempo van Campenaerts aan en Herregodts kwam zwaar ten val in de afdaling.

Bij de mannen in het Belgische team was Victor Campenaerts natuurlijk onze grote troef. Maar in het ploegentijdrijden kan een pluspunt ook een nadeel worden. Na een overname van Campenaerts legde die het tempo zo hoog dat Jasper De Plus niet meer kon volgen.

Het lukte de mannen dus niet om lang met zijn drieën te blijven. Gelukkig kon Rune Herregodts op dat moment wel nog het wiel van Campenaerts houden, maar in de afdaling werd dat toch een stuk moeilijker. De natte wegen nodigden ook niet uit om veel risico te nemen.

VAL VAN HERREGODTS IN AFDALING

Herregodts schatte een bocht verkeerd in en kon niet meer corrigeren. Zijn fiets schoof weg op een stuk grond naast de weg en zo maakte de jonge renner een lelijke smak. Meteen weg medaillekans voor de Belgen. We hopen uiteraard in de eerste plaats dat Herregodst er niet al te erg aan toe is.