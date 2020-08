Heel ander scenario dan vorig jaar voor Tim Merlier: "Ik weet dat ik een renner ben die moet gebracht worden"

Dit was Tim Merlier op zijn best zoals we hem vandaag zagen in de Brussels Cycling Classic, met de perfecte timing in de sprint. Heel anders dan in 2019, toen Merlier ook zijn zinnen gezet had op de eendagskoers, maar het misliep.

Merlier dacht nog wel eens terug aan de editie van 2019, zo gaf hij toe in het flashinterview. "Vorig jaar zat ik alleen, nu had ik mijn ploegmaats nog bij mij. Ik weet dat ik een renner ben die een beetje moet gebracht worden. Als ik alleen zit, heb ik het wat moeilijker. Mijn mannen hebben mij de hele dag uit de wind gezet en ik voelde op het einde dat ik nog frisse benen had." Dan was het natuurlijk nog wel aan hem om het klaar te spelen. Het sprinttreintje van Nacer Bouhanni volgen bleek de goede keuze. "Ik voelde het treintje komen en zei: alles of niets. Ik kon er nog uitkomen en ben blij dat ik het zegegebaar mocht maken. Ik dacht dat ik iets te vroeg ging komen, maar uiteindelijk viel alles in zijn plooi." IN TIRRENO RIT WINNEN Merlier heeft alvast zijn goede vorm bewezen en hoopt dus ook dat er in de nabije toekomst snel een volgende zege aankomt. "Laat ons hopen dat ik ook in de Tirreno een rit kan winnen."