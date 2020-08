Sander Armée geniet na huzarenstukje met Belgische ploegmaat: "Als ik win zijn het altijd mooie overwinningen"

Het is niet allemaal kommer en kwel voor Lotto op Franse wegen. Sander Armée kaapte de etappezege weg in de Tour Poitou-Charentes in rit 3a. Top voor de Leuvenaar die geen veelwinnaar is. Wat het nog mooier maakt, is dat hij samen met ploegmaat Vanhoucke de zege bewerkstelligde.

Opdat Lotto de rit naar zich toe zou kunnen trekken, moesten Sander Armée en Harm Vanhoucke het nodige werk verzetten. "Harm en ik zijn er van bij de start ingevlogen. We kregen de Spanjaard Irisarri mee in de ontsnapping. We kregen nooit veel voorsprong, maar konden die twee minuten wel verrassend goed behouden.", vertelt de ritwinnaar.

In de finale kon het ploegenspel gespeeld worden. "Met nog 30 kilometer te gaan passeerden we een laatste keer aan de finish. Op dat momenten begonnen we echt in de ritzege te geloven. Harm en ik besloten om de beurt te demarreren, maar de Spanjaard bleek sterker dan ik verwachtte. Onder de vod van de laatste kilometer had ik gelukkig nog een cartouche over."

GENIETEN IN LAATSTE HECTOMETERS

Die bleek te volstaan voor ritwinst. "Ik sloeg een kloof op een lastig stuk en hield een paar seconden over op het sprintende peloton. Zo kon ik toch nog even genieten in de laatste hectometers." Deze zege is een mooie beloning voor Armée voor het werk dat hij doorheen het jaar verricht voor het team. "Meestal rijd ik in dienst van de ploeg."

Hoewel hij dus niet al te vaak in dezelfde positie komt als in de Tour Poitou-Charentes, voelde Armée de zaken toch goed aan in de finale. "Als ik dan eens de kans krijg om voor een overwinning te gaan doet het enorm veel deugd om het te kunnen afmaken. Ik win niet vaak, maar als ik win zijn het altijd wel mooie overwinningen."