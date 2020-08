Sénéchal spelbreker voor Alpecin-duo De Bondt-Van der Poel: "Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben!"

Alpecin-Fenix had met De Bondt en Van der Poel twee mannen op het podium, maar Florian Sénéchal mocht het zegegebaar maken. De Fransman zorgde zo voor een opsteker voor zijn team, na alle pech die Deceuninck-Quick.Step onlangs kende.

De ploeg had twee troeven om uit te spelen, maar Sénéchal was diegene die het wist af te ronden. "Ik wist dat ik sterk was, dat gaf me vertrouwen. Onze ploeg heeft recent veel pech gekend, met vele blessures, en winnen is goed voor het moreel. Ik had met Davide Ballerini onze strategie besproken en besloot dat ik zou aanvallen en hij fris zou blijven voor de sprint."

Sénéchal moest dan wel telkens een antwoord in huis hebben op de demarrages van de gretige Dries De Bondt. "Toen De Bondt ging, volgde ik hem en samen gingen we tot bij de kopgroep. Daarbij bleef het niet, want hij viel opnieuw aan in de laatste ronde. Ik sprong op zijn wiel, we reden door en hielden een mooie kloof op de achtervolgers."

AANVAL OP LAATSTE KLIM

Dan was het nog zaak om van zijn medevluchter af te geraken. "Ik gaf er de voorkeur aan om aan te vallen op de laatste klim in plaats van te wachten op de sprint. Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben dat ik dit kon afwerken voor de ploeg!"