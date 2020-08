Van Aert ging zijn kans niet, analisten verdeeld: "Krijgt zo geen vijf kansen" vs "Belangrijke rol"

Het circus is begonnen, de Tour de France is bezig met een rit van Nice naar Nice. En dat leverde meteen héél wat spektakel op. Wout Van Aert kreeg uiteindelijk tóch een kansje, maar greep die uit eigen overweging niet.

Het geel in Parijs is belangrijker dan het geel in Nice. En de komende weken zal Van Aert nog een belangrijke pion zijn voor Roglic en Dumoulin.

Tijdens rit 1 kon hij - door de neutralisatie van de koers en dergelijke meer - uiteindelijk wél zijn kans gaan in de sprint, maar dat deed hij na een kleine slipper in de slotfase niet.

Risicobeperking

Van Aert wilde geen risico's nemen met oog op de volgende weken in de Tour de France. "Hij weet dat hij binnen de ploeg een belangrijke rol krijgt en dat het daar om Roglic en Dumoulin gaat", aldus José De Cauwer daarover in Vive le Vélo.

Eddy Planckaert dacht er anders over: "Zo'n etappe winnen én de gele trui pakken? Zo'n kans gaat hij geen vijf keer meer krijgen in zijn leven."