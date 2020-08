Jakub Mareczko opnieuw aan het feest in Ronde van Hongarije

De derde etappe van de Ronde van Hongarije zou op een massasprint eindigen. Er werd gekeken naar de winaar van gisteren, Jakub Mareczko, en hij maakte zijn favorietenrol waar. De Italiaan van CCC Team boekte zo zijn tweede overwinning op rij.

Mareczko haalde het in de sprint van Kaden Groves en Erlend Blikra. David van der Poel nam ook deel aan de massasprint en de Nederlander moest tevreden zijn met de vijfde plaats.

🇭🇺 #TDH2020 #TourdeHongrie @moschettiteo takes a 4th place on the line after a super fast bunch finale won by Jakub Mareczko (CCC)



Lead out man @Emils_Liepins took a top-10 placing for a second day in a row.



More chances to come @Tour_de_Hongrie 🙌 pic.twitter.com/hoj8jqGabS