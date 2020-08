Overzicht: welke renners moesten al opgeven in Tour de France?

Er zijn nu al drie etappes gereden in de Tour de France en vier renners hebben al moeten opgeven. De helft komt van Lotto-Soudal, want John Degenkolb en Philippe Gilbert zijn er niet meer bij. Ook Rafael Valls en Anthony Perez hebben moeten opgeven.

Lotto-Soudal heeft al heel wat pech gehad in deze Tour de France. Met Philippe Gilbert en John Degenkolb hebben namelijk al twee renners van de Belgische wielerformatie moeten opgeven. Gelukkig kreeg het team vandaag goed nieuws met de ritoverwinning van Caleb Ewan.

Minder goed nieuws was er vandaag voor de Fransman Anthony Perez. De renner van Cofidis was aan een sterke rit bezig en hij zou morgen de nieuwe bergkoning worden, maar een valpartij strooide roet in het eten. hij liep een sleutelbeenbreuk en een klaplong op, waardoor hij morgen niet meer van start gaat. Daardoor blijft Benoît Cosnefroy de bergkoning.

In de tweede etappe moest ook Rafael Valls al opgeven. De 33-jarige Spanjaard liep een gebroken dijbeen op en kon dus niet meer van start gaan voor Bahrain McLaren. Zo zijn er al 4 opgaves in deze Tour de France.