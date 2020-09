Niccolo Bonifazio tekent nieuw contract voor twee seizoenen bij Total Direct Energie

De Italiaanse sprinter, Niccolo Bonifazio, heeft een nieuw contract voor twee seizoenen ondertekent bij Total Direct Energie.

Bonifazio, gisteren 10e in de derde etappe van de Tour de France, volgt daarmee het voorbeeld van Niki Terpstra en Anthony Turgis.

Bonifazio is ondertussen al twee jaar actief bij Total Direct Energie en twijfelde niet om zijn verbintenis met twee jaar te verlengen. "Ik voel me hier goed. De ploeg kent me goed en ik ben hier goed omringd", zegt de 26-jarige Italiaan.

Bonifazio deed al van zich spreken, door onder andere de vijfde rit van Parijs-Nice te winnen. Maar de Italiaan heeft grotere doelen. "Ik wil etappes winnen in de grote rondes. Het team en ik zullen er dan ook alles aan doen om dat waar te maken."