Wout van Aert imponeert met fantastische kopbeurt bergop: "Het was niet afgesproken, maar sprak voor zich"

Als Wout van Aert zo voor eigen rekening had gereden, je zou denken dat hij bergop zelf kon winnen. Met een fenomenale kopbeurt van meerdere kilometers diep in de finale plaveide Van Aert de weg voor de ritzege van Primoz Roglic.

"Vooral heel leuk dat Primoz het ook afmaakt en boni's pakt", reageert Van Aert bij Sporza. "We wilden met Tom Dumoulin en Primoz vooraan eindigen. Als we voor de ritoverwinning konden gaan, gingen we dat zeker meepakken." Op het einde was het wel grimassen trekken. "Ik ging niet dieper dan wanneer ik anders volle bak ga. Misschien leek het zo. Iemand met zo'n eindschot, dat geeft wel vertrouwen, dan kun je zelf wel meer geven."

De tactische plannen bij Jumbo-Visma moesten wel even bijgestuurd worden. "Het was de bedoeling dat Sepp Kuss en George Bennett op de klim Primoz en Tom zouden bijstaan. Ik zat bij het begin van de klim vooraan, Sepp en George waren niet echt te zien. Dan was het zeker niet goed geweest om Primoz al alleen te laten."

VROEGE AANVALLEN VERMIJDEN

Kuss zou later wel nog zijn werk doen. Toen Nieve van de kop ging, twijfelde Van Aert niet om over te nemen. "Dan hadden we er ook baat bij om vroege aanvallen te vermijden. Het was niet afgesproken, maar het sprak voor zich dat we het zo moesten aanpakken."