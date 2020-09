Adam Yates verbaasd nadat hij gele trui in de schoot geworpen krijgt, Alaphilippe gelaten

Bij Mitchelton-Scott en Adam Yates waren ze even verbaasd toen ze naar het Tourpodium werden geroepen. De Brit neemt de gele trui over van Alaphilippe nadat de Fransman te laat een bidon aannam.

Bij Deceuninck-Quick.Step hadden ze het na de finish ook niet meteen door dat ze hun gele trui kwijt waren. Op Twitter pronken ze nog met een foto dat ze de gele én groene trui bij dezelfde ploeg hebben nadat Bennett tijdens de 5e etappe de groene trui afsnoepte van Peter Sagan.

A photo for your scrapbook: #TDF2020 green and yellow on the same team 😃 pic.twitter.com/Sk6ddGjopI — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) September 2, 2020

Alaphilippe was zich van geen kwaad bewust toen hij op 17km nog een bidon aannam, maar is nog strijdvaardig. "Ik kan er niet veel aan doen, het is beslissing van de wedstrijdjury. Maar morgen gaan we er gewoon opnieuw tegenaan!"

Yates al gedoucht

Adam Yates zelf reageerd eook verbaasd via de social mediakanalen van de ploeg. "Ik denk niet dat een renner de gele trui wilt onder deze omstandigheden. Ik zou liever met mijn benen de gele trui hebben overgenomen in plaats van via een tijdsstraf. Ik kwam er pas achter nadat ik mezelf al gedoucht had in de ploegbus, maar ik voel me eigenlijk slecht voor Alaphilippe", klinkt het collegiaal.