Cees Bol moest enkel van Aert voorlaten: "Soms krijg je niet wat je verdient"

In de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk zat het venijn duidelijk in de staart. Geen ontsnapping, een slentertempo maar wel een razend snelle en spannende finale. Vooral dankzij Team Sunweb.

Want Sunweb nam het peloton op sleeptouw in de laatse kilometers van de vijfde etappe. Op de licht hellende stroken richting de finish in Privas was het indrukwekkend wat Sunweb tentoonstelde in functie van sprinter Cees Bol, notabene een sprinter die nog geen etappe gewonnen heeft in de Ronde van Frankrijk.

Casper Pedersen leverde de laatste lead-out voor Bol en zette de Nederlander perfect af in de laatste 150m. Maar er was één iemand sterker: Wout van Aert. Bol was achteraf toch tevreden over de etappe.

"Je krijgt niet altijd wat je verdient"

"Iedereen was super sterk", klinkt het op de teamwebsite. "Het was geweldig om de ploeg zo te zien rijden, het gaf me extra motivatie. Ik reed een goede sprint, maar in het wielrennen krijg je niet altijd wat je verdient. Uiteindelijk was Wout net dat beetje sneller in de finale. Ik ben natuurlijk teleurgesteld maar als we zo blijven rijden, ben ik ervan overtuigd dat we die ritoverwinning vroeg of laat zullen grijpen", is hij vastberaden.