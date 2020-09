Kogel is door de kerk: WK Wielrennen 2020 vindt plaats in en rond F1-circuit Imola

Het is niet La Planche des Belles Filles geworden of de VAM-berg in Drenthe, wel het F1-circuit van Imola in Italië.

De UCI wou dus een WK op dezelfde data maar het zal een ingekort WK zijn. De juniores en beloften krijgen de kans niet om voor de regenboogtrui te strijden. Enkel de elite dames en heren krijgen een programma met een wegrit én tijdrit.

De start en de finish van het WK zullen op het F1-circuit plaatsvinden, maar de organisatie heeft voor een uitdagend parcours gezorgd dat ook het circuit verlaat. De wegwedstrijd voor de heren zal zo'n 260 km zijn met bijna 5000 hoogtemeters. Er worden rondjes van bijna 29 km afgelegd met twee zware klimmen die een gemiddelde steiltegraad hebben van respectievelijk 10% met pieken tot 14%.

Het tijdritparcours is 32 km en zal amper 200m hoogteverschil hebben. Ideaal dus voor de echte hardrijders.

The new venue for the 2020 UCI Road World Championships is Imola - Emilia Romagna! 🇮🇹



🗓Sep 24-27th

🌈 Featuring only elites races in the ITT & Road Race.

📄 More info 🔗 https://t.co/mIixxS4QPm#Imola2020 pic.twitter.com/zrqwpyBvSc