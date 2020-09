Deceuninck-Quick.Step zegeviert opnieuw in Italië

Andrea Bagioli heeft de derde etappe gewonnen in de Internationale week Coppi & Bartali. Na de ploegentijdrit van dinsdag, is het de tweede opeenvolgende overwinning van Deceuninck-Quick.Step in Italië.

Dinsdag werden er twee etappes gereden in de Internationale week Coppi & Bartali. De eerste rit in lijn werd gewonnen door de Nederlander Olav Kooij. De ploegentijdrit in de namiddag werd gewonnen door Deceuninck-Quick.Step waardoor Honoré woensdag met de leiderstrui van start mocht gaan.

De derde etappe ging over een glooiend parcours en eindigde met een aankomst bergop. Het was geen sinecure voor Deceuninck-Quick.Step om de leiderstrui binnen de ploeg te houden. Maar met Andrea Bagioli hebben ze een ideale renner mee voor dit soort aankomsten. Eerder was hij al de sterkste in de openingsetappe van de Tour de l'Ain.

En Bagioli maakt het ook af. Hij wint voor Jhonatan Narvaez en Nicola Conci. De 21-jarige Italiaan bezorgt Deceuninck-Quick.Step de 31e zege van het seizoen. Hij neemt ook de lei