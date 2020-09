Hongaar wint laatste etappe én eindklassement in Ronde van Hongarije

De laatste etappe in de Ronde van Hongarije kondigde zich aan als een zware bergetappe. De finish lag bovenop een col van 13 kilometer, de favorieten moesten zich dus laten zien.

Eén van die favorieten was de jonge Attila Valter van CCC. De 22-jarige Hongaar liet zich in het verleden al eens opmerken in de Ronde van de Toekomst en werd vorig jaar derde in de Ronde van Hongarije. Valter valt aan in het slot van de etappe, de anderen waren niet in staat om te reageren.

Op de finish heeft Valter 10 seconden voorsprong op de Amerikaan Quinn Simmons van Trek-Segafredo. Damien Howson eindigt op de 3e plaats. De Belg Laurens Huys wordt knap 7e op 20 seconden van Valter.

In het klassement grijpt Valter de eindoverwinning, voor Simmons en Howson. Huys eindigt op plaats 8.

🏆 What a WIN 🥳 for @ValterAttila who takes VICTORY on stage five & secures the overall title on home soil at #TourDeHongrie 🏆



Congratulations Attila and the whole team on a perfect ending to a super week at @Tour_de_Hongrie 👏👏👏👏#RideForMore pic.twitter.com/VLZ5oolXRB