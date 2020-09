Iets voor Van Aert, Van Avermaet of toch voor de pure sprinters? Dit heeft de Tourrit naar Privas te bieden!

Wie Wout van Aert dinsdag heeft zien rijden, zet hem voor de vijfde Tourrit wellicht meteen bovenaan zijn favorietenlijstje. Maar elke rit heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen en er zijn nog kapers op de kust. Dit is hoe de vijfde etappe in de Tour er gaat uitzien.

Het Tourpeloton vertrekt in Gap, die plek uit de Hautes-Alpes die al vaker zowel startplaats als aankomstplaats was van een rit in de Tour. In 2003 was de rit naar Gap de etappe waarin Joseba Beloki zo zwaar ten val kwam. Sinds 2010 wonnen Thor Hushovd, Rui Costa, Rubén Plaza en Matteo Trentin in Gap. Dit jaar is dat dus echter de startplaats van de vijfde rit.

De eerste honderd kilometer van die etappe verlopen vrijwel in dalende lijn. Al wil dat niet zeggen dat het parcours niet geaccidenteerd is. In het begin is er al een knikje en er is ook de Col de la Saulce na vijftig kilometer. Vlak voordien ligt er een tussensprint. Met Sagan en Bennett die evenveel punten hebben, kan de strijd om het groen daar al losbarsten.

TWEE KLIMMETJES VAN VIERDE CATEGORIE

In Rousset-les-Vignes en Taulignan krijgen de renners al oplopende stukken voor de wielen, voor de eerste officiële klim van de dag er dan aankomt. Dat is er eentje van vierde categorie, de Col de Serre Colon. Die is vier kilometer lang. Er volgt er zo nog eentje, maar dan korter: de Côte de Saint-Vincent-de-Barrès. Op de top van die klim is het nog zo'n zestien kilometer tot de aankomst.

Wellicht zal die aangevat worden met een relatief grote groep. Want hoewel er af en toe wel een opportuniteit is om aanvallend te koersen, is het in principe niet lastig genoeg om veel renners te lossen. Naast dat het in de finale opletten is bij de rotondes, loopt de aankomst in Privas wel op. Dat biedt dus een kans voor de renners die rap zijn aan de meet, maar ook vooral sterk genoeg zijn.

ZET VAN AERT SUPERVORM OM IN RITZEGE?

Bij de Belgen denken we dan spontaan aan Wout van Aert, die zijn supervorm na zijn grote klassieke zeges duidelijk nog niet kwijt is. Ook Greg Van Avermaet heeft er zijn zinnen op gezet. Als een type renner als Peter Sagan nog eens een groepssprint in de Tour wil winnen, moet het wellicht ook op dit soort finish gebeuren.

Of houden de pure sprinters toch stand? Caleb Ewan en Sam Bennett, de twee rapste mannen in het peloton, hebben de reputatie om ook wel een helling, en dus ook een oplopende finish, aan te kunnen. Ewan heeft bovendien het vertrouwen na zijn eerdere zege. En wie weet gooit ook een klassementsrenner met een goede sprint zich er tussen. Renners genoeg die denken in aanmerking te komen, dat wordt een mooie strijd.