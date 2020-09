Julian Alaphilippe zag dat anderen sterker waren en geniet van het geel: "Ik hoop dat het nog even doorgaat"

Het antwoord op de vraag of Julian Alaphilippe in het geel kon blijven was positief. Eigenlijk mocht niet anders verwacht worden, na alle straffe toeren die we Alaphilippe in het verleden al zagen uithalen. Al was het op het einde wel puffen en blazen.

Deceuninck-Quick.Step nam zoals steeds weer volop zijn verantwoordelijkheid. "Het voornaamste doel voor onze ploeg was de koers controleren en de gele trui behouden. De jongens deden een geweldige job en ik ben heel fier op hen", zegt Alaphilippe. Ik zat een beetje op de limiet De ritzege leek er ook nog in te zitten, maar de laatste meters waren er te veel aan. Vooral Roglic en Pogacar namen afstand. "Ik had graag gewonnen, maar het tempo was enorm hoog in de laatste kilometers en ik zat een beetje op de limiet. Ik ben niet ontgoocheld, anderen waren sterker. Langs de andere kant maakt het me blij en relaxed om de gele trui te dragen." Dat doet toch iets met een mens, en zeker met een Fransman. "Elke dag die ik er in doorbreng, geeft me veel vreugde. Ik hoop dat het nog even doorgaat."