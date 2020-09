Na dubbele valpartij nu ook nog boete voor meesterknecht bij Ineos Grenadiers

Eén van de pionnen waar Ineos-kopman Bernal in deze Tour zo op rekent, heeft het al zwaar te verduren gekregen. Pavel Sivakov kwam al twee keer ten val in de openingsetappe. Ondertussen toont ook de jury geen genade voor hem.

Sivakov had een goede Dauphiné gereden en is samen met Carapaz in principe één van de mannen die Bernal moet kunnen bijstaan bergop. Ondertussen ziet de wereld er voor de Rus al anders uit. Sivakov ging in de eerste etappe in Nice zwaar tegen de grond.

Zelf was Sivakov zeker een kandidaat voor een top tien in het klassement en zat er ook een mooie eindpositie in het jongerenklassement in. Dat mag hij nu al op zijn buik schrijven, want door zijn valpartijen heeft hij al grote schade opgelopen. Niet enkel fysiek, maar ook qua tijdsverlies.

200 ZWITSERSE FRANK

Ook aan de vierde etappe zal Sivakov weinig goede herinneringen overhouden. Hij werd bestraft door de jury voor het weggooien van afval buiten de daarvoor bestemde zone. Dat komt neer op een boete van 200 Zwitserse frank, wat overeenkomt met 217 euro.