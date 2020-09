🎥 Deceuninck-Quick.Step legt verlies gele trui uit: "We hebben een fout gemaakt, maar er waren omstandigheden"

Over de bevoorrading bestaan bepaalde regels. Die gelden ook voor de gele man, Julian Alaphilippe in dit geval, en waar wijken ze in Frankrijk geen millimeter van af. Daardoor kreeg de Fransman van Deceuninck-Quick.Step een tijdstraf, die hem meteen de leiderstrui kost.

In de laatste twintig kilometer mag er niet meer bevoorraad worden en dat gebeurde wel. Wat is er nu juist mis gegaan? "Het is jammer om de gele trui zo te verliezen. We kennen de regel van de laatste twintig kilometer, die is er. Maar er waren bepaalde omstandigheden", geeft Tom Steels aan in een filmpje van de ploeg.

"We moesten een stadje passeren aan 70 kilometer per uur, vrij gevaarlijk. Dan was er een vlak stuk om in positie te komen voor de klim. Het was de enige plek waar we nog een drinkbus konden geven. Het is een speciale Tour. Iedereen moet voorzichtig zijn met drinkbussen en we moeten ook het publiek vermijden. Er waren omstandigheden waardoor we het twintig kilometer-punt misten met twee kilometer", aldus Steels.

De sportdirecteur van Deceuninck-Quick.Step erkent wel dat het op zich fout blijft. "We hebben een fout gemaakt, niets aan te doen. We waren heel ontgoocheld in de bus. Julian deed niets fout. Hij won er niets bij door nog twee keer te drinken. Maar hij was ook blij met het groen van Sam Bennett."

Toch moet het bij Alaphilippe hard zijn aangekomen. "Julian is één van de populairste renners in Frankrijk. De gele trui van hem wegnemen op deze manier, is sportief zeer moeilijk om mee om te gaan. Als je 'm verliest omdat je niet goed genoeg bent, is dat geen probleem. Op deze manier is het moeilijk. Er blijft nog twee en een halve week over in deze Tour, we gaan proberen opnieuw een rit te winnen."