Ook in peloton alle bewondering voor Van Aert: "Iedereen spreekt erover, wat hij hier doet is echt fenomenaal"

Sportliefhebbers en journalisten overal ter wereld overladen Wout van Aert met alle lof. Wat hem misschien nog het meeste deugd doet, is de appreciatie die hij ook krijgt in het peloton. De grootse verwezenlijkingen van Van Aert gaan ook bij zijn collega's niet onopgemerkt voorbij.

Of die prestaties van Van Aert ook een thema zijn in het peloton, wilden we wel eens weten. "Ja, iedereen spreekt erover", bevestigt Jens Keukeleire. Sowieso is wat hij in Strade Bianche en Milaan-Sanremo heeft laten zien fenomenaal. Maar dat was zoiets... Dat was niets abnormaals."

Straf natuurlijk als dat al het verwachtingspatroon is. Dat betekent dat Van Aert al indruk had gemaakt in de voorgaande jaren als wegrenner. "Hij is de vorige jaren ook al dicht geëindigd, zeker in de Strade Bianche. Dat was zo iets wat we al verwachtten."

Wout van Aert deed er nadien nog een ferme schep bovenop. "Hetgeen wat hij deed in de Dauphiné en wat hij hier nu doet, is echt fenomenaal. Ik vind het leuk om dat te zien en om dat te mogen meemaken."