Schittert Van Aert ook op WK? "Na wat Wout op Orcières-Merlette heeft gedaan, komt hij vanzelf bij de favorieten"

Er is dezer dagen niets dat Wout van Aert niet kan op de fiets. Dus waarom geen wereldkampioen worden? Het WK gaat alleszins doorgaan. Niet in Zwitserland, wel in het Italiaanse Imola. Bondscoach Verbrugghe rekent op Van Aert, in de wegrit, en misschien ook in de tijdrit.

De tijdrit zal niet gereden worden op 20 september, maar op 25 september. "Nu die verlaat is, hoop ik dat Van Aert afzakt naar de WK-tijdrit. Ik heb nog één plaats naast Evenepoel voor de olympische tijdrit in Tokio. Ik zou het mooi vinden mochten in Imola Victor Campenaerts en Wout van Aert onder elkaar kunnen uitmaken wie die plek verdient", schetst bondscoach Rik Verbrugghe zijn droomscenario in HLN.

De vraag is natuurlijk hoe Van Aert daar zelf tegenover staat. "Ik heb Wout nog niet gesproken. Die heeft nu wel andere dingen aan zijn hoofd." Wat betekent het verandering van parcours voor de Belgische kansen? "Verkennen zal belangrijk zijn. Voor Martigny hadden we eigenlijk maar één uitgesproken kanshebber aan Belgische kant. Dat was Evenepoel. Die zijn we kwijt."

GROTERE KANSEN VOOR DE BELGEN

Voor de nationale selectie in zijn geheel is het misschien wel beter dat het in Italië doorgaat. "Met het nieuwe parcours lijken de kansen van de Belgen toch weer een stuk groter. Na wat Wout op Orcières-Merlette heeft gedaan, komt hij vanzelf bij de favorieten."

Van Aert dus als één van de WK-favorieten. En een Van Avermaet dan als schaduwkopman? "Ik heb in de tweede Tourrit ook een erg goede Van Avermaet gezien. Die is er niet afgereden op de Col d'Èze. Zonder die uitval van Alaphilippe had Greg voor de zege en het geel kunnen sprinten." In principe maakt Verbrugghe op 14 september zijn selectie bekend.