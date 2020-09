Peter Sagan keek voor deze rit al uit naar de wind: "Een mooie kans"

De zevende etappe in de Tour de France is volop aan de gang en Bora-Hansgrohe is de wedstrijd zeer hard aan het maken. Zo zijn de grootste sprinters zelfs al gelost. Peter Sagan liet voor de rit al uitschijnen dat de rit hem wel zou liggen.

Bora-Hansgrohe is op dit moment voluit voor Peter Sagan aan het rijden. De Slowaak wil zijn graag zijn groene trui terug en de wielerploeg is voorlopig oorlog aan het maken tijdens de zevende etappe. Zo hangen sprinters als Ewan en Nizzolo al op meer dan 2 minuten. Sagan gaf voor de rit al mee dat de rit vandaag een mooie kans was voor hem. "Deze etappe ligt mij wel. Ik hou van de wind en het is een mooie kans om te winnen. We zullen zien wat er gaat gebeuren", aldus Sagan bij Sporza.