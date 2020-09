Boasson Hagen en NTT stuiten op beresterke Wout van Aert: "Hij is de man in vorm"

Boasson Hagen kwam in de buurt van eindelijk nog eens een overwinning, maar Wout van Aert is momenteel niet te kloppen als hij ergens zijn zinnen heeft op gezet. Van Hagen weet iedereen dat hij een sterke renner is. Toch bleven de grote zeges de laatste jaren achterwege.

Ook deze keer kwam het er niet van, al was Edvald Boasson Hagen wel op de afspraak. "Het was nipt aan de streep en het is jammer dat ik niet kon winnen na de mooie lead-out van Gogl", vertelde de nummer twee uit de rituitslag. "Natuurlijk had ik graag nog een plaatsje hoger gekomen."

WINNEN IS WAT TELT

Het is frustrerend om het te moeten stellen met ereplaatsen. "Het draait om winnen, natuurlijk zou ik graag eens op het hoogste schavotje van het podium staan na een grote koers, want dat is wat telt. Maar ik moet blij zijn met de tweede plaats, het geeft ons iets om op verder te werken."

Ook ploegmaat Ryan Gibbons gaf zijn analyse van de sprint. "Het was een fantastische job van Michael Gogl en 'Eddy' zette vroeg aan, maar Wout van Aert is de man in vorm.