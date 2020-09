Peter Sagan beseft dat achtste groene trui nog lang niet binnen is: "Moeilijk Bennett te verslaan in rechtstreeks duel"

Reeds zeven keer heeft Peter Sagan de Tour afgesloten met de puntentrui om zijn schouders. Of het hem ook een achtste keer lukt, is nog onzeker. Sagan erkent dat het dit jaar een strijd kan worden in het puntenklassement, in de eerste plaats met Sam Bennett.

De achtste etappe was dan wel een bergrit, er lag ook een tussensprint. Bennett sprokkelde daar twee puntjes, Sagan viel buiten de punten. "Gisteren had ik de kans om een grote kloof te slaan, maar had ik pech op het einde. Ik moet geduldig blijven en het dag per dag bekijken", reageert de Slovaak op de site van de Tour de France.

Ik ga vechten voor de groene trui

Zijn strijdvaardigheid is hij in elk geval nog lang niet verloren. "De Tour gaat nog heel zwaar zijn en ik ga vechten voor de groene trui. Niet enkel in de vlakke etappes, ook in de bergen. Maar de meeste tussensprinten liggen voor de beklimmingen."

Dat beziet Sagan eerder als een nadeel en zo kan het nog een lange strijd worden. "In die omstandigheden gaat het moeilijk zijn om Sam Bennett te verslaan in een rechtstreeks duel. Hij is sneller dan mij. Ik ben fier in het groen te kunnen staan... voorlopig."