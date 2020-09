Verwoede pogingen van De Gendt, Benoot en Stuyven leveren niet op in aanvangsfase

In de tweede Pyreneeënrit in de Tour tonen de Belgen De Gendt, Benoot en Stuyven zich strijdlustig om in de ontsnapping van de dag te geraken. Voorlopig is er echter niemand al echt weggereden. Er zit wel al een bekende naam in de problemen: Fabio Aru.

Het is een lang gevecht in de negende Touretappe om de goede ontsnapping tot stand te brengen. Thomas De Gendt was al sinds vlak na de start in Pau erg attent en zat er op de eerste rijen. Op een gegeven moment trok De Gendt ook ferm door, maar een echte kopgroep werd er niet gevormd. OOK ALAPHILIPPE ZONDER SUCCES Nadat ook Alaphilippe het eens zonder succes probeerde, waagde Tiesj Benoot zijn kans. Hij kreeg Hugh Carty van EF mee, maar met twee was het ook niet mogelijk om weg te geraken. Jasper Stuyven maakte later, onder andere met Peter Sagan, deel uit van een ruimere groep. Ook dat bleek niet de goede vlucht. Het blijft dus volle bak koersen, in de hoop dat er toch wel eens een vlucht zal kunnen vertrekken. VAN AVERMAET PROBEERT EVENEENS Van Avermaet zette nog eens stevig aan. Het werd echter opnieuw niets. Zowaar te veel goesting bij te veel renners om voor de bergen weg te geraken, waardoor die vlucht er zowaar niet zou komen. Bergop zou het aan de mannen met de klimmersbenen zijn. Wie zijn klimmersbenen niet bij had, was Fabio Aru. De Vueltawinnaar van 2015 werd al snel op minuten gezet en reed op een gegeven moment vlak voor de bezemwagen uit. Aru zou uiteindelijk ook opgeven.