Etappe 9: renners krijgen twee beklimmingen van eerste categorie voorgeschoteld in Tour de France

Ook vandaag staat er een zware etappe op het programma in de Tour de France. De renners rijden namelijk van Pau naar Laruns. Het is een etappe van 153 kilometer en er zijn twee beklimmingen van eerste categorie in verwerkt.

De eerste 50 kilometer zijn vrij vlak (in het begin wel een beklimming van vierde categorie), maar dan krijgen de renners meteen een zware beklimming voorgeschoteld. De Col de la Hourcère is een beklimming van eerste categorie (11,8 kilometer aan 8,3 procent gemiddeld). Daarna volgen nog twee beklimmingen van derde en vierde categorie en in de finale moeten de renners nog over de Col de Marie Blanque, een klim van eerste categorie (7,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent). De top van deze klim ligt op 19 kilometer van de finish. 🇫🇷 Tour de France (2.UWT)

🚩 Stage 9: Pau - Laruns

🚴 153 km

⏰ 12:35

🏁 ~ 16:20

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 6, 2020