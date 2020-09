Europees kampioen moest opgeven in achtste etappe Tour de France: "Ik heb 50 kilometer gevochten, maar het werd maar niet beter"

Giacomo Nizzolo gaf meer uitleg op de site van NTT Pro Cycling. "Het was geen leuk gevoel om eerlijk te zijn. Ik ben deze rit gestart met pijn en ik heb 50 kilometer gevochten, maar aangezien het niet beter werd, heb ik besloten om uit de wedstrijd te stappen om het niet erger te maken."

Nu kijkt Europees kampioen Nizzolo naar de klassiekers. "Het is een zeer harde Tour de France. Ik wilde geen schade oplopen dat we niet kunnen genezen op twee weken, omdat ik uitkijk naar de klassiekers en de andere wedstrijden dit seizoen."

